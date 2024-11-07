Водителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 км/ч

Саратовские водители, которые будут уезжать от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на скорости более 135 км/ч, смогут избежать привлечения к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«Водителю нужно руководствоваться ст. 2.7 Кодекса об административных правонарушениях — это действие лица в состоянии крайней необходимости», — отметили там.

В мэрии подчеркнули, что если водитель совершил административно наказуемое деяние в состоянии крайней необходимости, то производство по делу не может быть начато.

Саратовская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА. Так, 31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Экстренные службы были приведены в полную готовность. Также из-за риска атаки ввели ограничения ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области появится новое ведомство для контроля БПЛА.