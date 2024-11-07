Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 км/ч

ТАСС: в Саратове водителей освободят от штрафов за скоростную езду от БПЛА

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Саратовские водители, которые будут уезжать от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на скорости более 135 км/ч, смогут избежать привлечения к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«Водителю нужно руководствоваться ст. 2.7 Кодекса об административных правонарушениях — это действие лица в состоянии крайней необходимости», — отметили там.

В мэрии подчеркнули, что если водитель совершил административно наказуемое деяние в состоянии крайней необходимости, то производство по делу не может быть начато.

Саратовская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА. Так, 31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Экстренные службы были приведены в полную готовность. Также из-за риска атаки ввели ограничения ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области появится новое ведомство для контроля БПЛА.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами