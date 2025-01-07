Контратака украинских войск в Курской области принесет Киеву лишь вред. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он назвал огромной ошибкой такую небольшую контратаку, которая проводится за несколько дней, а потом отменяется. Такие действия могут только нанести большой вред.

Меркурис подчеркнул, что контратака происходит именно в тот момент, когда российская армия значительно продвигается на линии фронта. Поэтому попытки Вооруженных сил Украины перейти в наступление являются очередной бессмысленной тратой ресурсов и уничтожением собственных солдат.

Аналитик назвал происходящее «нагромождением глупости на глупость».

7 января сообщалось, что штурмовать хутор Бердин в Курской области, вероятнее всего, отправили солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.