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Британский эксперт заявил, что контратака ВСУ в Курской области принесет вред Украине

Аналитик Меркурис: контратака ВСУ в Курской области навредит Украине
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Контратака украинских войск в Курской области принесет Киеву лишь вред. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он назвал огромной ошибкой такую небольшую контратаку, которая проводится за несколько дней, а потом отменяется. Такие действия могут только нанести большой вред.

Меркурис подчеркнул, что контратака происходит именно в тот момент, когда российская армия значительно продвигается на линии фронта. Поэтому попытки Вооруженных сил Украины перейти в наступление являются очередной бессмысленной тратой ресурсов и уничтожением собственных солдат.

Аналитик назвал происходящее «нагромождением глупости на глупость».

7 января сообщалось, что штурмовать хутор Бердин в Курской области, вероятнее всего, отправили солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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