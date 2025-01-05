Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду «Анны Киевской». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады. Отдал все необходимые распоряжения», — написал он.

Сырский добавил, что Украина увеличивает количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.

Известно, что 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ проходили обучение на территории Франции.

В свою очередь, издание Midi Libre сообщало, что на Украине начали расследование по статье «Дезертирство» после того, как сотни военнослужащих стали покидать свои позиции.

Недавно американский военный, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что российская армия «разрывает» подразделения ВСУ на части, темпы наступления на фронте ВС РФ высоки.

Ранее в Раде рассказали о дезертирстве в рядах ВСУ.