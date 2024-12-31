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Полиция Финляндии запретила выезд из страны членам экипажа танкера Eagle S

Финляндия запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны
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Finnish Border Guard/Reuters

Полиция Финляндии сообщила о подозрении в совершении преступления семи членам экипажа нефтеналивного танкера Eagle S и ввела для них запрет на выезд из страны. Эта информация была опубликована в пресс-релизе правоохранительных органов республики.

Главный инспектор Национального бюро расследований Элина Катаямяки заявила, что полиция стремится обеспечить безопасность предварительного расследования и гарантировать, что все причастные лица останутся на связи в ходе следственных действий.

По словам представителей правоохранительных органов, запрет на выезд является менее строгой мерой, чем задержание или арест.

Катаямяки добавила, что число людей, на которых распространяется этот запрет, может изменяться.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля.

Позже финская полиция и погранохрана начали транспортировку танкера на якорную стоянку. В ведомстве отметили, что новое место больше подходит для проведения расследования на судне.

Ранее президент Финляндии поддержал арест танкера Eagle S.

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