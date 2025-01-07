МО РФ: Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российский экипаж во время выполнения задачи по поддержке подразделений группировки «Север», выпустили ракеты по координатам авианаводчика и уничтожили позицию и живую силу ВСУ.

После удара вертолет выполнил противоракетное маневрирование на малой высоте и отстреливал тепловые ловушки. Позже экипаж вернулся в пункт вылета.

До этого экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, летчики армейской авиации ударили ракетами по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.

После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, после чего экипаж вернулся в пункт вылета.

Ранее эксперт заявил, что конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ.