Эксперт заявил, что конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ

Меркурис: конгресс и американцы не знали о возможной асимметричной войне с РФ

Конгресс США, как и американский народ, были не в курсе о возможной асимметричной войне против России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«То, что асимметричная война против России обсуждалась, наводит на мысли, что администрация США знала о курской операции. <...> Но эта информация не была доведена до сведения американского народа и конгресса», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что асимметричная война предполагает действия за пределами фронта, к которым относятся нападение на Курскую область, террористические акты и удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

При этом, по словам британского аналитика, Киев выдвинул такое предложение еще в апреле.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вторжение в Курскую область с удержанием части ее территории необходимы Киеву как «козырь в переговорах», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Политик признал, что «одним днем война не закончится», но, по его мнению, избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать переговорам и окончанию конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный ВСУ рассказал о «мясном штурме» под Курском.