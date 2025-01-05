Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики армейской авиации ударили ракетами по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.

После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, после чего экипаж вернулся в пункт вылета.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вторжение в Курскую область с удержанием части ее территории необходимо Киеву как «козырь в переговорах», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Политик признал, что «одним днем война не закончится», но, по его мнению, избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать переговорам и окончанию конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ.