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ВС РФ ударили по складам и аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по складам и аэродромам ВСУ
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что ударами Вооруженных сил РФ было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары за последние сутки наносились в 164 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО), по данным Минобороны, были уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39618 беспилотника, 20280 танков и другая военная техника.

В понедельник, 7 января, сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, российский экипаж во время выполнения задачи по поддержке подразделений группировки «Север», выпустили ракеты по координатам авианаводчика и уничтожили позицию ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.

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