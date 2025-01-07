Ракетную опасность второй раз за сутки объявили в Курской области

В Курской области второй раз за сутки объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области второй раз за сутки. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

Ранее ракетная опасность объявлялась в регионе в 7:04 мск.

7 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 95 снарядов по четырем районам Белгородской области. В результате атак в Белгородском районе пострадал один человек.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские войска провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области, чтобы замедлить наступление российских военных.

Ранее российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье.