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МО РФ сообщило о десятках взятых в плен бойцов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли в плен 46 украинских военных
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ за неделю взяли в плен 46 украинских военных. Об этом сообщает министерство обороны РФ в очередной сводке.

Перед этим пленный боец ВСУ рассказал, что украинские мобилизованные моют одноразовую посуду. Он уточнил, что некоторые из них покупали металлические тарелки и ложки на свои деньги.

До этого пленный наемник из Британии Дэвис рассказал о бегстве его сослуживцев в Донбассе.

Военный добавил, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо», твердит, что бойцы будут оставаться на позиции от трех до пяти дней, но в итоге получается дольше.

Дэвис также рассказал, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей.

Иностранец заявил, что если кто-то захочет приехать на Украину и воевать за ВСУ, то он будет уничтожен, украинское командование не будет думать о сохранности человека. Себя он назвал исключением.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.

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