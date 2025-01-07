Американский аналитик Майкл Кофман охарактеризовал решение командования ВСУ о создании новых бригад как странное, учитывая проблемы с мобилизацией и нехватку вооружений со стороны западных союзников. Его слова передает РИА Новости.

Кофман выразил недоумение по поводу выбора украинского командования формировать новые подразделения, вместо того чтобы восстановить ряды среди опытных и квалифицированных воинов после понесенных потерь.

Эксперт также отметил, что западные партнеры Украины до сих пор не выполнили свои обещания по поставке необходимого вооружения для формирования новых бригад. Более того, Кофман указал на недостаток сплоченности в только что созданных частях на фронте.

4 января бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что прошедшие подготовку в США солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут угрожать внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона после скандала с элитной бригадой ВСУ.