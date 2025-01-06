Российские операторы БПЛА засняли, как бойцы ВСУ собирают вещи с тел сослуживцев

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» ликвидировали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравших вещи и оружие с тел погибших сослуживцев в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, сделанная членами спецназа «Ахмат» при помощи дронов с камерами. Операторы беспилотников засняли, как после неудачной контратаки в направлении хутора Бердин выжившие украинские солдаты собирают вещи и оружие сослуживцев, в ходе сражения получивших несовместимые с жизнью ранения.

На кадрах видно, что тела погибших военных обыскивали два украинских бойца. После обнаружения выживших солдат ВСУ на их уничтожение были направлены БПЛА, которые успешно нанесли удары по целям.

По данным агентства, представителям отряда «Ахмат» помогали группы Росгвардии. В том числе их действиями руководил командир с позывным «Талиб».

5 января министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» отразили контратаку украинских формирований в направлении хутора Бердин в Курской области. Штурмовая группа ВСУ пыталась замедлить продвижение Вооруженных сил РФ, но сама потерпела поражение.

Ранее политтехнолог назвал возможную причину контратаки украинских войск в Курской области.