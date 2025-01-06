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Российские танкисты поразили командный пункт ВСУ на одном из направлений

Минобороны РФ: экипаж российского Т-72БЗМ уничтожил командный пункт ВСУ

Члены экипажа российского танка Т-72БЗМ нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, задачу выполнили солдаты группировки войск «Восток». Все они являются выходцами из Забайкальского края.

«Танкисты <...> прямой наводкой уничтожили командный пункт украинских боевиков на одном из направлений», — говорится в заявлении.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлена работа членов экипажа Т-72БЗМ. На кадрах видно, как танк выезжает на огневую позицию и наносит удар по заданной цели.

5 января снайпер группировки войск «Восток» с позывным «Казах» заявил, что несколько групп бойцов ВСУ попали в засаду в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР). По словам мужчины, в результате часть личного состава украинских формирований была уничтожена. Еще четыре человека были взяты в плен.

Российский солдат добавил, что всего ударам подверглись три группы военных ВСУ. Они не имели между собой коммуникации и были отправлены в контратаку вслепую, пояснил он.

Ранее боец группировки войск «Восток» рассказал о сражении на ножах с украинским солдатом.

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