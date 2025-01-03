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Боец ВС РФ рассказал, что после ножевого боя устранил еще двоих солдат

Военный Григорьев заявил, что после ножевого боя устранил еще двоих солдат ВСУ
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский штурмовик Андрей Григорьев из 39-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Восток», рассказал о своих действиях после сражения на ножах с украинским солдатом. Его слова передает RT.

По словам Григорьева, после схватки с одним противником ему встретилась группа из шести солдат Вооруженных сил Украины.

«Шесть человек пришли и пытались меня уничтожить. В общем, я там устроил настоящую суету,» — поделился военнослужащий.

Затем он смог установить связь со своим командованием, которое дало ему задачу выяснить местонахождение вражеского штаба, склада и заправки.

2 января взятый в плен гражданин Польши рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают в свои ряды всех иностранцев в качестве наемников без разбора. По его словам, такая ситуация в армии Украины складывается из-за нехватки живой силы. Он добавил, что для вступления в ВСУ был создан специальный сайт для вербовки иностранных граждан.

Ранее стало известно о ликвидации начштаба ВСУ «Запад».

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