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На Украине могут продлить срок добровольного возвращения на службу после самоволки

Верещук: срок добровольного возвращения на службу после самоволки могут продлить
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Reuters

Украинские власти могут продлить срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части. Об этом в своем Telegram-канале заявила заместитель руководителя Офиса президента страны Ирина Верещук.

Она отметила, что 1 января истек срок для добровольного возвращения после самоволки.

В данный момент, по словам Верещук, его продление обсуждается с оборонным комитетом Верховной Рады. Она добавила, что также появилась идея о поощрении рекрутеров из боевых подразделений, которые смогут вернуть дезертира в часть.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев.

Недавно в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее экс-главком ВСУ заявил о неизбежности снижения возраста мобилизации на Украине.

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