В Минобороны сообщили о сбитых за сутки снарядах и дронах ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили более сотни украинских беспилотников, а также ракеты и бомбу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили Hammer, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 115 украинских беспилотников.

Всего с начала СВО уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, 39,5 тыс. дронов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 20,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 29,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Ранее ВСУ попытались атаковать ЗАЭС с помощью нескольких беспилотников.