RT: житель Красногоровки в ДНР на велосипеде с пакетом пересек минное поле

Житель Красногоровки в ДНР пересек минное поле на велосипеде и с белым пакетом вместо флага, чтобы добраться до позиций российских военных. Об этом пишет RT.

По данным издания, российские бойцы с помощью беспилотника засекли передвижение мужчины. По нему дали команду не стрелять. Мужчина безопасно добрался до места дислокации солдат.

Военкор RT Андрей Филатов отметил, что россиянин пошел на отчаянный шаг и прорвался через позиции ВСУ.

Накануне четыре ребенка и двое взрослых получили ранения из-за атаки беспилотника украинской армии в Харьковской области. Глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители, на территории, подконтрольной российским военным.

Пострадавших доставили в медучреждения Белгородской области. Им оказывают помощь.

Ранее дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.