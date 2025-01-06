КНДР осуществила первый в этом году запуск ракеты

Запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщил телеканал NHK.

Источник сообщил, что пока информации об ущербе Японии от этого пуска не поступало. Японские сторожевики призвали суда в регионе в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и связаться с властями.

Ракетный запуск КНДР стал первым в этом году. Последний раз ракетный пуск Пхеньян осуществлял 5 ноября 2023-го.

В ноябре главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

Ранее в МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР.