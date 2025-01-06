Военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что южнокорейские военные следят за направлением полета ракеты, оценивают ее дальность и другие параметры.

По данным агентства, это первая баллистическая ракета, запущенная КНДР в этом году.

Министерство обороны Японии также подтвердило данные о пуске северокорейской ракеты. Ведомство призвало японские воздушные и морские суда следить за информацией о полете ракеты и не приближаться к фрагментам в случае ее падения.

В ноябре главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

Ранее в МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР.