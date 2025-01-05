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Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ

Минобороны: российские ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над регионами РФ
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства ПВО сбили одиннадцать украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 18:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Девять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще два беспилотника – над Курской.

5 января средства ПВО в течение двух часов сбили пять беспилотников над российскими регионами. Обошлось без пострадавших.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области.

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