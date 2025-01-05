Стало известно о сотрудничестве со следствием бывшего топ-менеджера «Спецтехники»

Бывший топ-менеджер «Спецтехники» Олег Иванов, который был арестован в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу, сотрудничает со следствием и изобличает других фигурантов, причастных к коррупционной схеме обналичивания бюджетных денег со счетов ремонтного предприятия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

По его словам, свыше 15 обысков, которые в конце прошлого года были проведены в главном автобронетанковом управлении министерства обороны России и местах жительства должностных лиц управления, связаны именно с показаниями Иванова, а также с показаниями свидетелей по делу о повлекшем тяжкие последствия использовании должностными лицами своих служебных полномочий вопреки интересам службы (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

Иванова заключили под стражу в конце августа. Вместе с ним по делу проходит бывший генеральный директор «Спецтехники» Игорь Миронов, который также находится под арестом.

По информации правоохранительных органов, в 2023 году подозреваемые договорились с Минобороны реализовать за год пять заведомо невыполнимых контрактов в рамках гособоронзаказа. При этом утверждается, что они заранее обговорили и согласовали с оборонным ведомством «возникшие нюансы, зафиксировав достигнутые договоренности на бумаге». Ущерб государству от их действий составил более 1,3 млрд рублей.

Ранее полковник Минобороны РФ из-за угрызений совести признался в получении взятки.