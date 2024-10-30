Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта сумма ущерба по делу бывших топ-менеджеров «Спецтехники»

Ущерб по делу бывших топ-менеджеров «Спецтехники» составил свыше 1 млрд рублей

close
Depositphotos

Ущерб по делу бывших топ-менеджеров компании «Спецтехника», против которых было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

По их информации, в 2023 году бывшие генеральные директора компании Олег Иванов и Игорь Миронов договорились с министерством обороны реализовать за год пять заведомо невыполнимых контрактов в рамках гособоронзаказа. При этом они заранее обговорили и согласовали с военным ведомством «возникшие нюансы, зафиксировав достигнутые договоренности на бумаге».

«Приступая к исполнению этих пяти государственных оборонзаказов, обвиняемые заведомо понимали, что выполнить контракты в установленные госзаказчиком сроки сотрудники «Спецтехники» просто не успеют. Таким образом, ущерб государству от злоупотреблений полномочиями должностными лицами при невыполнении взятых контрактов составил более 1 млрд 35 млн 207 тыс. рублей», — сказали в правоохранительных органах.

В конце августа Пресненский суд Москвы заключил Миронова и Иванова под стражу до конца октября. На прошлой неделе суд продлил им срок ареста на месяц.

17 октября сообщалось, что военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» («АО РТИ»).

Ранее в Кремле заявили, что в Минобороны проводится борьба с коррупцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами