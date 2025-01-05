Spiegel: российские войска близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

Spiegel: ВС РФ близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

Российские войска продвигаются вперед и все ближе подходят к цели взять под контроль ДНР и ЛНР. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что Россия ежедневно наносит авиаудары и перемещает фронт на востоке Украины. В последнее время Вооруженные силы Украины сдали еще три населенных пункта в районе города Покровск (российское название — Красноармейск).

Как пишет Spiegel, ВС РФ решили больше не атаковать Покровск в лоб, а вместо этого обходят его на юге, также они приближаются к границе Днепропетровской области Украины.

4 января ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что войска России усилили давление на трассу Красноармейск — Константиновка.

По его данным, российским силам осталось пройти около 2 км, чтобы полностью ее перерезать.

5 января украинский военный эксперт Константин Машовец высказал мнение, что ВСУ имеют мало перспектив для удержания Великой Новоселки.

Ранее Forbes писал, что битва за Покровск может стать самым крупным сражением.