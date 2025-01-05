Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 340 солдат в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 340 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили по четыре танка и бронетранспортера, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять минометов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49 тыс. военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера и многое другое.

Российская армия отражает атаки ВСУ в Курской области с 6 августа. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ на Курскую область.