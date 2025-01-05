В России возбудили уголовное дело после гибели журналиста «Известий»

По факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ведомство завело дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Умышленное повреждение имущества».

Отмечается, что следователи принимают все необходимые меры, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц из украинских вооруженных формирований, которые причастны к преступлению.

Мартемьянов погиб накануне в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «за Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее глава ДНР назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством».