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В России возбудили уголовное дело после гибели журналиста «Известий»

СК завел уголовное дело после гибели журналиста «Известий» Мартемьянова
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RVvoenkor/Telegram

По факту гибели корреспондента «Известий»  Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ведомство завело дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Умышленное повреждение имущества».

Отмечается, что следователи принимают все необходимые меры, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц из украинских вооруженных формирований, которые причастны к преступлению.

Мартемьянов погиб накануне в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе ДонецкГорловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «за Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее глава ДНР назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством».

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