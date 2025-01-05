Украинский эксперт: Великая Новоселка и близлежащие районы находятся в полуокружении

Вооруженные силы Украины имеют мало перспектив для удержания Великой Новоселки и района вокруг населенного пункта. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент российские войска «очень близки» к завершению «основного этапа выполнения своего замысла» в данном поселке.

«Фактически Великая Новоселка и близлежащие районы (Времеевка и Нескучное) уже находятся в полуокружении», — написал он, отметив, что положение ВСУ ухудшается на фоне продвижения передовых подразделений ВС РФ к дороге на Успеновку и до реке Мокрые Ялы.

«Конечно, это можно исправить (например, отбросив противника снова от Нового Комара к дороге на Богатырь, или организовав какие-то контратакующие действия из рубежа Новополь — Новоселка во фланг 127-й мсд противника). Но, очевидно, на это – нет необходимых сил. <...> Поэтому, к сожалению, мой пессимизм, насчет дальнейшей обороны Великой Новоселки — вполне обоснован», — заключил Машовец.

Накануне сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР.

Ранее было опубликовано видео отступления солдат ВСУ из Курахово.