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Российские военные усилили давление на ведущую из Красноармейска трассу

ТАСС: ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск — Константиновка в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск — Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Трасса Красноармейск — Константиновка [находится] под плотным огнем. Давление на нее усиливается за счет успехов [ВС РФ] на линии фронта», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что ВС РФ осталось пройти около 2 км, чтобы полностью перерезать трассу.

До этого издание Forbes писало, что битва за Покровск (Красноармейск) станет самым крупным сражением для Вооруженных сил Украины в 2025 году.

В публикации отмечается, что российская сторона «сильнее там, где украинская слабее» — в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады, недалеко от Покровска.

При этом оперативно-тактический прорыв ВС РФ южнее города представляет наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта.

29 декабря сообщалось, что украинские подразделения покинули позиции в поселке Шевченко под Покровском.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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