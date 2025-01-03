В Израиле перехватили ракету, выпущенную из Йемена

Средства противовоздушной обороны Израиля перехватили ракету, выпущенную со стороны Йемена. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена и залетевшая на территорию Израиля. Обломки перехваченной ракеты упали в районе Модиина в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Перед этим в ряде центральных и южных районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

19 декабря сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским военным целям в районе Тель-Авива. По данным источника телеканала Al Masirah, применялись две гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2». Незадолго до этого США и Великобритания атаковали штаб-квартиру министерства обороны хуситов в Сане — столице Йемена.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.