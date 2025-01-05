Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как ВСУ из-за поражений отыгрываются на мирном населении

Мирошник: ВСУ используют против мирного населения нацистскую тактику
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины из-за поражений на поле боя пытаются отыграться на мирном населении, используя «исконно нацистскую тактику». Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он напомнил об обстрелах мирного населения в населенных пунктах ДНР за последние сутки. В частности, украинский дрон на трассе ДонецкГорловка атаковал легковой автомобиль, где были российские журналисты. Такие действия дипломат назвал преднамеренными преступлениями, как руководителей ВСУ, так и исполнителей приказов.

«Скуля от неизбежных поражений на поле боя, они пытаются отыграться на мирном населении — исконно нацистская тактика», — заключил он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова писала, что после атаки дрона ВСУ не удалось спасти внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Также ранения различной степени тяжести получили минимум четверо сотрудников российских СМИ, среди которых журналисты РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами