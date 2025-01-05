В МИД РФ рассказали, как ВСУ из-за поражений отыгрываются на мирном населении

Вооруженные силы Украины из-за поражений на поле боя пытаются отыграться на мирном населении, используя «исконно нацистскую тактику». Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он напомнил об обстрелах мирного населения в населенных пунктах ДНР за последние сутки. В частности, украинский дрон на трассе Донецк — Горловка атаковал легковой автомобиль, где были российские журналисты. Такие действия дипломат назвал преднамеренными преступлениями, как руководителей ВСУ, так и исполнителей приказов.

«Скуля от неизбежных поражений на поле боя, они пытаются отыграться на мирном населении — исконно нацистская тактика», — заключил он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова писала, что после атаки дрона ВСУ не удалось спасти внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Также ранения различной степени тяжести получили минимум четверо сотрудников российских СМИ, среди которых журналисты РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.