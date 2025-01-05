В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки в регионе произошло около 370 взрывов. При этом Федоров не стал уточнять, какие объекты пострадали, а также подробности произошедшего.

4 января Федоров также сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области была повреждена инфраструктура. По его данным, тогда за сутки в регионе произошло около 360 взрывов.

2 января данные Минобороны РФ показали, что в 2024 году Вооруженные силы России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.