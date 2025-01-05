Солдаты группировки «Север» организовали подземную школу операторов БПЛА

Группировка войск ВС России «Север» создала полевую школу по подготовке операторов беспилотников и лаборатории по производству и ремонту дронов разных типов. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«Военнослужащими армейского корпуса группировки войск «Север» организована работа полевой школы для повышения профессиональных навыков операторов БПЛА, а также лаборатории по производству и ремонту дронов», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в подземную школу личный состав прибывает после прохождения курсов в учебных центрах управления беспилотными летательными аппаратами, где военнослужащими усваивались основы управления БПЛА и поражения целей. Здесь бойцы перенимают опыт инструкторов и даже выполняют боевые задачи. Таким образом, процесс повышения квалификации происходит перманентно.

В ведомстве добавили, что боевые возможности беспилотников повышаются благодаря современному оборудованию, в том числе по 3D-печати комплектующих. Особое внимание ВС России уделяют модификации боеприпасов, улучшению показателей аэродинамики дронов и росту мощностей полевого производства.

4 января группировка войск «Север» в ходе наступательных действий поразила бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.