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Экс-военный ВСУ раскрыл, какая судьба может ждать Зеленского

Экс-военный ВСУ Якудза предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая Лопеса
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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса. Об этом заявил боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Якудза», передает РИА Новости.

По мнению «Якудзы», Украина может повторить судьбу Парагвая, который потерял 70-90% мужского населения, а также половину территорий.

«Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор Парагвая. Он был ликвидирован (в ходе боевых действий)», — заявил боец ВСУ.

«Якудза» добавил, что понижение на Украине призывного возраста приведет к тому, что люди после школы перестанут учиться и развиваться, поскольку их ждет служба в рядах украинской армии. Среди прочего военный подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам «за геноцид народа Украины».

28 декабря главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. При этом экс-главнокомандующий отметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. По его словам, такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации.

Ранее ирландский журналист сообщил о планах Зеленского понизить мобилизационный возраст и поздравил украинцев с Новым годом.

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