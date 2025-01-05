Президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса. Об этом заявил боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Якудза», передает РИА Новости.

По мнению «Якудзы», Украина может повторить судьбу Парагвая, который потерял 70-90% мужского населения, а также половину территорий.

«Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор Парагвая. Он был ликвидирован (в ходе боевых действий)», — заявил боец ВСУ.

«Якудза» добавил, что понижение на Украине призывного возраста приведет к тому, что люди после школы перестанут учиться и развиваться, поскольку их ждет служба в рядах украинской армии. Среди прочего военный подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам «за геноцид народа Украины».

28 декабря главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. При этом экс-главнокомандующий отметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. По его словам, такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации.

Ранее ирландский журналист сообщил о планах Зеленского понизить мобилизационный возраст и поздравил украинцев с Новым годом.