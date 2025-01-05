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В НАТО встревожились состоянием противоракетной обороны Великобритании

Sunday Times: в НАТО встревожились состоянием ПВО Великобритании
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Frank Augstein/AP

Военные объекты на территории Великобритании могут стать легкой целью для потенциальных противников, потому что Лондон не выделял необходимые средства для противоракетной обороны. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что уязвимости были выявлены в рамках проверки, проведенной экспертами Североатлантического альянса.

По словам источника, у Великобритании хрупкая противовоздушная оборона из-за того, что на протяжении 30 лет никто не задумывался о том, что она понадобится. Собеседник издания подчеркнул, что события на Украине и в Израиле говорят об обратном.

Он добавил, что люди не думают, что Великобритания находится в опасности, но сегодня ситуация именно такова.

В ноябре глава оборонного ведомства королевства Джон Хили заявил, что в Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей.

Хили заверил, что никто не будет уволен — персонал будет передислоцирован или переобучен.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

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