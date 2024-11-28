В Британии решили сократить вооруженные силы

В Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Джон Хили, передает The National Interest.

«Их работа сделана. Теперь мы должны смотреть в будущее», — отметил он.

Хили заверил, что никто не будет уволен — персонал будет передислоцирован или переобучен.

По оценкам министерства обороны Великобритании, сокращения позволят сэкономить до $190 млн в течение следующих двух лет и $630 млн в течение пяти лет.

«Сокращения вызывают обеспокоенность относительно возможностей британских вооруженных сил и их способности взять на себя ведущую роль в обороне Европы <…> Cуществует тонкий баланс между достаточным сокращением и чрезмерным сокращением», — пишет издание.

В ведомстве уточнили, что цель плана состоит в том, чтобы сохранить деньги в рамках бюджета и перераспределить средства на другие цели.

23 ноября газета The Financial Times писала, что британские ВС не обладают ни численностью, ни стойкостью, ни внутренней слаженностью для ведения продолжительной интенсивной войны. У страны нет и системы противоракетной обороны, что ставит под удар ее критическую инфраструктуру, отмечает издание. Кроме того, флоту не хватает эсминцев и подводных лодок для защиты своих флагманов, добавила FT.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.