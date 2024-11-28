Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии решили сократить вооруженные силы

Министр обороны Британии Хили заявил о планах сократить вооруженные силы

close
Kin Cheung/AP

В Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Джон Хили, передает The National Interest.

«Их работа сделана. Теперь мы должны смотреть в будущее», — отметил он.

Хили заверил, что никто не будет уволен — персонал будет передислоцирован или переобучен.

По оценкам министерства обороны Великобритании, сокращения позволят сэкономить до $190 млн в течение следующих двух лет и $630 млн в течение пяти лет.

«Сокращения вызывают обеспокоенность относительно возможностей британских вооруженных сил и их способности взять на себя ведущую роль в обороне Европы <…> Cуществует тонкий баланс между достаточным сокращением и чрезмерным сокращением», — пишет издание.

В ведомстве уточнили, что цель плана состоит в том, чтобы сохранить деньги в рамках бюджета и перераспределить средства на другие цели.

23 ноября газета The Financial Times писала, что британские ВС не обладают ни численностью, ни стойкостью, ни внутренней слаженностью для ведения продолжительной интенсивной войны. У страны нет и системы противоракетной обороны, что ставит под удар ее критическую инфраструктуру, отмечает издание. Кроме того, флоту не хватает эсминцев и подводных лодок для защиты своих флагманов, добавила FT.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами