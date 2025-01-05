Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал населенные пункты в ЛНР, которые осталось освободить

Марочко: ВС РФ осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР
close
РИА «Новости»

Вооруженным силам (ВС) России осталось освободить четыре населенных пункта Луганской народной республики (ЛНР) для полного контроля над территорией региона. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим военнослужащим осталось освободить Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку», — заявил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание, что в Петровском очень сложный рельеф местности. Однако динамика боевых действий, которая происходит в Макеевке и в Невском, способствует продвижению российских войск по направлению к Петровскому. Марочко отметил, что происходящее дает основания говорить, что и этот населенный пункт будет освобожден в ближайшей перспективе.

Что касается Новолюбовки, то там противник чувствует себя некомфортно, поскольку есть натиск российских войск, добавил эксперт. По словам Марочко, под Белогоровкой также есть позитивная динамика: там ВС РФ начали обход некоторых позиций украинских боевиков из-за сложностей в ландшафте.

До этого сообщалось, что в прошлом году наступил существенный перелом в ходе проведения спецоперации на Украине. Успехи ВС РФ можно увидеть по карте боевых действий, российские солдаты продолжают достигать поставленных целей, несмотря на попытки ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее в ВСУ выразили озадаченность «неограниченным количеством» россиян.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами