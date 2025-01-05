Вооруженным силам (ВС) России осталось освободить четыре населенных пункта Луганской народной республики (ЛНР) для полного контроля над территорией региона. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим военнослужащим осталось освободить Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку», — заявил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание, что в Петровском очень сложный рельеф местности. Однако динамика боевых действий, которая происходит в Макеевке и в Невском, способствует продвижению российских войск по направлению к Петровскому. Марочко отметил, что происходящее дает основания говорить, что и этот населенный пункт будет освобожден в ближайшей перспективе.

Что касается Новолюбовки, то там противник чувствует себя некомфортно, поскольку есть натиск российских войск, добавил эксперт. По словам Марочко, под Белогоровкой также есть позитивная динамика: там ВС РФ начали обход некоторых позиций украинских боевиков из-за сложностей в ландшафте.

До этого сообщалось, что в прошлом году наступил существенный перелом в ходе проведения спецоперации на Украине. Успехи ВС РФ можно увидеть по карте боевых действий, российские солдаты продолжают достигать поставленных целей, несмотря на попытки ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее в ВСУ выразили озадаченность «неограниченным количеством» россиян.