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В ЛНР сообщили о существенном переломе хода спецоперации

Марочко: в 2024 году наступил существенный перелом в зоне СВО
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Evgeniy Maloletka/AP

В 2024 году наступил существенный перелом в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во время трансляции в соцсети «ВКонтакте».

«Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась, и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом», — заявил он.

По словам Марочко, успехи ВС РФ можно увидеть по карте боевых действий. Он добавил, что российские солдаты продолжают достигать поставленных целей, несмотря на попытки ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.

До этого стало известно, что российские военные нанесли поражение инфраструктуре, а также скоплениям военнослужащих и военной техники украинской армии в 148 районах. В ведомстве отметили, что объекты ВСУ поразили при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии. В итоге удалось уничтожить несколько военных аэродромов, склад горюче-смазочных материалов противника, а также живую силу.

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.

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