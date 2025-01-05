В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА

Мэр Таганрога Камбулова сообщила об угрозе атаки дронов в городе

В Таганроге Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Она призвала жителей сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — призвала мэр в публикации.

В то же время врио губернатора области Юрий Слюсарь написал, что регион атаковали беспилотники. Силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Прошлая атака на Ростовскую область произошла около 5:30 3 января. Тогда налету четырех дронов подверглись Каменский и Усть-Донецкий районы. Пострадавших и разрушений тоже зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.