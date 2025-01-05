На Украине забаррикадировавшихся в военкомате попытались вытравить газом

В городе Запорожье сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) применили газ против мужчин, забаррикадировавшихся в одном из помещений военкомата. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным газеты, речь, вероятно, идет о противостоянии с мобилизованными. Они заперлись в помещении, куда сотрудники военкомата пытаются сломать дверь.

К посту прикреплены две видеозаписи, на которых мужской голос за кадром неоднократно просит о помощи и рассказывает, что в комнате, куда пытаются проникнуть военкомы, находятся семь человек, у дочери восьмого случился эпилептический приступ, после чего его куда-то забрали. По его словам, их «травили газом, выпаливали», забаррикадировавшиеся не знают, что им делать, потому что, если никто не придет на помощь, им «крышка».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. В последнее время все чаще это вызывает недовольство и противодействие населения.

Ранее военкомат на Украине попытался оправдаться за выкуривание газом мужчины из машины.