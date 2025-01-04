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Французский полковник предрек Украине дефицит людских и материальных ресурсов

Полковник Карресс: Украину в 2025-м ждет дефицит людских и материальных ресурсов
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия укрепляет свое военное преимущество, в то время как Украина в 2025 году столкнется с дефицитом людских и материальных ресурсов. Такое мнение в интервью изданию Stratpol выразил полковник французской армии Эрве Карресс.

Он подчеркнул, что нехватка ресурсов, особенно пехоты, является серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины. Карресс отметил, что Россия не заинтересована в переговорах типа тех, что велись между Северной и Южной Кореей, и будет стремиться к выполнению своих целей — полному освобождению присоединенных регионов и нейтрализации Украины, чтобы она не вошла в НАТО.

«В 2025 году Украина столкнется с нехваткой материальных и людских ресурсов», — добавил эксперт.

Он также отметил, что у России появляется больше возможностей для завершения конфликта в свою пользу, не исключая, что одним из вопросов на переговорах может стать снятие санкций с России. Полковник подчеркнул, что у России растет численный перевес и улучшается качество вооружения.

4 января ирландский журналист Чей Боуз написал, что украинская армия истощена на фоне волны дезертирства.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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