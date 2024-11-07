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Женщине предложили уйти на СВО за кражу 29 пачек сливочного масла

Женщине, укравшей 29 пачек масла, предложили пойти на СВО

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Укравшей 29 пачек сливочного масла 33-летней жительнице Нижегородской области во время допроса предложили подписать контракт и отправиться в зону СВО. Об этом сообщает Baza.

Вечером 6 ноября Екатерина украла из местной «Пятерочки» 29 пачек сливочного масла. Спустя некоторое время женщину задержали и отправили в отдел. В ходе допроса ей предложили заключить контракт с Минобороны, однако Екатерина отказалась.

Также известно и о других подобных случаях в Нижегородской области.

По данным Baza, подобное предложение получала и 27-летняя Анна Б. Девушка нашла чужую банковскую карту и потратила с нее более 29 тысяч рублей. После задержания в отношении Анны возбудили уголовное дело о краже. На допросе ей также предложили поехать на СВО, однако она не согласилась.

Аналогичная ситуация произошла с 44-летней Юлией из города Кулебаки. Она попыталась присвоить себе чужую зарплату, тогда же и была арестована. Правоохранители посоветовали ей подписать контракт с Минобороны, но Юлия отказалась, потому что ухаживает за больной матерью.

Отмечается, что сотрудники полиции имеют право предлагать арестованным подписать контракт с Минобороны, однако ранее о подобных ситуациях с участием женщин известно не было.

На прошлой неделе на СВО отправился житель Сыктывкара, которого осудили за кражу из магазина бутылки водки стоимостью 200 рублей.

Ранее в Челябинске задержали цыгана, который мог украсть у матери участника СВО 1,5 млн рублей.

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