В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО

Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине в составе российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказалась копия приговора. Из него следует, что в мае прошлого года 51-летний житель Куштепинского района Ферганской области уехал в РФ на заработки. Впоследствии мужчина решил присоединиться к специальной военной операции (СВО) и в ноябре 2023 года подписал контракт с российским министерством обороны. Далее гражданин Узбекистана прошел курс военной подготовки, после чего попал в зону боевых действий.

По информации агентства, в ходе сражений иностранец получил ранение. В результате в июле 2024 года он вернулся в родную страну, перед этим пройдя курс лечения на территории РФ.

«Признать А. Х., 1973 года рождения, <...> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 154 [УК Узбекистана], и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — говорится в приговоре.

В документе уточняется, что участник СВО будет отбывать наказание в колонии общего режима. При принятии решения суд учел чистосердечное признание мужчины и его готовность сотрудничать со следствием.

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