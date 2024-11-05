Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО

РИА Новости: в Узбекистане гражданин получил пять лет колонии за участие в СВО

close
Depositphotos

Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине в составе российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказалась копия приговора. Из него следует, что в мае прошлого года 51-летний житель Куштепинского района Ферганской области уехал в РФ на заработки. Впоследствии мужчина решил присоединиться к специальной военной операции (СВО) и в ноябре 2023 года подписал контракт с российским министерством обороны. Далее гражданин Узбекистана прошел курс военной подготовки, после чего попал в зону боевых действий.

По информации агентства, в ходе сражений иностранец получил ранение. В результате в июле 2024 года он вернулся в родную страну, перед этим пройдя курс лечения на территории РФ.

«Признать А. Х., 1973 года рождения, <...> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 154 [УК Узбекистана], и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — говорится в приговоре.

В документе уточняется, что участник СВО будет отбывать наказание в колонии общего режима. При принятии решения суд учел чистосердечное признание мужчины и его готовность сотрудничать со следствием.

Ранее в РФ заочно осудили грузинского наемника, участвовавшего в боях на стороне Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами