По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 540 военнослужащих, также были уничтожены четыре танка, одна боевая машина пехоты, один бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, одно артиллерийское орудие и четыре миномета. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что на Курском направлении потери противника с начала боевых действий превысили 47 810 военнослужащих. Кроме того, украинские силы лишились значительного количества техники, включая 267 танков, более 1400 единиц бронетехники (боевые машины пехоты, бронетранспортеры, боевые бронированные машины), свыше 1300 автомобилей, более 340 артиллерийских орудий и более 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (включая 11 HIMARS и 6 американских MLRS).

В ведомстве сегодня рассказали, что тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Уточняется, что бойцы обнаружили вражеский опорный пункт в лесополосе. После выявления места дислокации противника был нанесен удар по его позициям.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о «мясном штурме» под Курском.