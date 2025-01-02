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Украинский блогер заявил, что его похитили сотрудники ТЦК

Украинский блогер Назарчик заявил, что его забрали в ТЦК за критику Зеленского
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и сотрудники Службы безопасности Украины за критику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети Tik-Tok.

По его словам, в своем блоге он выкладывал видео, в котором критиковал действия украинского лидера, после чего его забрали сотрудники ТЦК и доставили во Львовскую область, где избили после просьбы связаться с родственниками. После этого Назарчика перевели на полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках без каких-либо санитарных условий.

«В первые три дня я объявлял голодовку, на что надо мной посмеялись и сказали, что это не имеет никакого значения», — заявил он.

По словам блогера, на этой территории не действуют никакие права человека и командирам будет все равно, если бойцу станет плохо. Он добавил, что ему удалось сбежать с места временного размещения благодаря неравнодушным людям.

До этого украинский военнопленный Виталий Михаленко заявил, что в ряды ВСУ призвали мужчину, страдающего аутизмом. По его словам, на место приезжали родители мобилизованного и показывали соответствующие документы, но его не отпустили. Всем мобилизованным ставят отметки о том, что они здоровы.

Ранее ООН обвинила Украину в нарушении условий мобилизации.

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