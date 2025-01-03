ВСУ обстреляли город в ДНР

Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, всего в городе зафиксировано девять обстрелов. Повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль. 19 абонентов остались без света.
Также в поселке Победа зафиксированы повреждения ряда домов и коммуникаций.
Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
До этого сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР. Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.
Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.