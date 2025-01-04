Якутский штурмовик Тута попал под дружественный огонь в зоне СВО

Российский военнослужащий 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным «Тута», сумевший на ножах победить украинского военного, стал жертвой дружественного огня в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

Григорьев отметил, что находился на открытой местности, избегая лесополосы из-за активности украинских беспилотников.

«Обернулся, смотрю, а там четыре дрона «Баба-яга» летают, затем заметил больше 20 FPV-дронов, не решился стрелять, лег и стал ждать, они пролетают мимо меня», — рассказал российский штурмовик.

Григорьев предположил, что украинские дроны были подняты в воздух из-за наступления российских военных.

«Я стою, уничтожил одну «Бабу-ягу», а там мои начинают стрелять — они думали, что это боец ВСУ по полю бегает», — поделился военнослужащий.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит. Позже россиянин рассказал, что когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее «Тута» рассказал, что после боя на ножах еще несколько дней находился на вражеской территории, храня последнюю сигарету.