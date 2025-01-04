Якутский боец после ножевого боя с военным ВСУ 4 дня хранил последнюю сигарету

Победивший в рукопашном бою военнослужащего ВСУ российский боец из Якутии с позывным «Тута» рассказал, что последние четыре дня перед возвращением к своей роте хранил последнюю сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

После схватки «Тута» еще шесть дней выживал на вражеской территории, отражая атаки ВСУ, уничтожая склады и скрываясь от беспилотников. Украинские военные пытались ликвидировать его с помощью гранат и артиллерийских обстрелов.

Раненый и истощенный «Тута» сумел все же вернуться к своим. Лишь тогда, находясь в безопасности, он смог выкурить последнюю сигарету, которая была с ним все четыре дня скитаний.

«Это была очень вкусная сигарета», — признался якутский военный.

Недавно в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит.

Накануне якутский штурмовик, вступивший в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в Донецкой народной республике, рассказал о подробностях схватки. «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – отметил он.

Ранее якутский боец, победивший в рукопашном бою военного ВСУ, не смог досмотреть видео боя.