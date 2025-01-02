Взятие новых территорий в зоне спецоперации является главной задачей российских военнослужащих в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Для нас главная задача остается той же — взять как можно больше территорий, в лучшем случае — Одессу и Николаев, выйти к Приднестровью. Кроме того, задача добиться капитуляции Украины, не мирных переговоров», — заявил он.

По словам военного эксперта, мирное соглашение будет лишь отсрочкой конфликта. Он подчеркнул, что проводить переговоры российская сторона будет лишь на своих условиях.

Глазунов отметил, что в 2025 году основной акцент будет сделан на поддержку военных, участников СВО и их семей.

До этого подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в ходе проведения спецоперации на Украине. По его словам, успехи ВС РФ можно увидеть по карте боевых действий. Он добавил, что российские солдаты продолжают достигать поставленных целей, несмотря на попытки ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов по военным целям на Украине за год.