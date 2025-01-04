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Якутский штурмовик рассказал о разговоре с военным ВСУ перед схваткой на ножах

Якутский штурмовик Григорьев: боец ВСУ предлагал сдаться перед схваткой на ножах
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WarGonzo/Rutube

Военнослужащий 39-й бригады Вооруженных сил России Андрей Григорьев с позывным «Тута» в интервью проекту WarGonzo рассказал, что предшествовало его рукопашной схватке с бойцом ВСУ.

По словам мужчины, в ноябре 2024 года он получил задание поднять флаг в селе Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР). Григорьев отправился туда вместе с сослуживцем. Сразу после поднятия флага по ним начали стрелять из пулемета. В результате товарищ «Туты» не выжил.

«Меня преследовали двое солдат [ВСУ]. Одного я сразу положил, потом меня ударил дрон-камикадзе, я получил осколочное ранение и пытался найти убежище, второй боец продолжал меня преследовать», — поделился военнослужащий.

Он сообщил, что украинский боец предлагал ему сдаться и обещал подлечить, накормить. Григорьев отметил, что таким образом военный ВСУ тянул время, поскольку «ждал второго дрона-камикадзе».

Ранее российский военный в одиночку отбил атаку группы солдат ВСУ.

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