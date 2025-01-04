МО РФ сообщило об ударах ВКС по украинской инфраструктуре в 132 районах

Воздушно-космические силы (ВКС) ВС РФ атаковали украинскую инфраструктуру в 132 районах. Об этом говорится в очередной сводке Министерства обороны РФ.

Удары производились с помощью авиационных снарядов, ударных дронрв, ракет и артиллерии.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — сообщили в ведомстве.

До этого ВКС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.