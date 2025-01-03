ВКС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в очередной сводке.

Российскими авиационными снарядами, беспилотниками и ракетами были поражены завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения воздушных и морских дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ (Вооруженных сил Украины).

До этого украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Сумах и взрывах в Киеве.

3 января в Днепре на востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.